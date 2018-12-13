Milletvekili Kendirli, Bahçeci'ye Destek Verdi

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli
, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar
Bahçeci'nin AK Parti'den yeniden bu göreve aday gösterilmesi kararına destek verdi.
Kendirli, yaptığı yazılı açıklamada, Bahçeci'nin bundan sonraki süreçte de tecrübesi ve becerisiyle Kırşehir'in hak ettiği güzellikleri daha da fazla sağlayacak hizmetlere yapacağını ifade ederek, yeniden aday gösterilmesi nedeniyle kutladığını dile getirdi. Türkiye
'ye örnek olmuş bir belediye başkanına sahip olduklarını aktaran Kendirli, şunları kaydetti:
"Belediye Başkanımız Yaşar Bahçeci
, 10 yıldır hizmetleri ve başarılarıyla Kırşehir halkının gönlünde müstesna bir yer edinerek, üçüncü kez Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'ın tensipleri ile aday gösterilmiştir. Kendisini canı gönülden tebrik ediyor, kutluyorum. Kırşehir milletvekili ve bu toprakların bir evladı olarak böylesine başarılı ve tüm Türkiye'ye örnek olmuş bir Belediye Başkanına sahip olduğumuz için hemşehrilerim de bizler de çok şanslıyız. Kırşehir'in gelişmesinden ve belediyenin çalışmalarından vatandaşlarımız çok memnunlar ve büyük mutluluk duyuyorlar."
Kendirli, son 10 yılda Kırşehir'in çehresinin değiştiğini vurgulayarak, şunları ifade etti:
"Her daim vatandaşın yanında ve en ufak sorunu bile çözebilmek için bütün imkanlarını kullanan başkanımız sadece rutin belediye hizmetleri de yapılmıyor. Kırşehir'de çok sayıda sosyal ve kültürel projelerde yaptı, yapmaya da devam ediyor. Vatandaşın derdiyle dertlenen, çağdaş, modern, üretken, çalışkan ve sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerini sergileyen belediye başkanımızın üçüncü dönem başkan adaylığında başarılarının devamını diliyorum."
13 Aralık 2018 Perşembe 16:32