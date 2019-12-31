Haberler » Güncel » Milletvekili Kendirli, muhtarları dinledi - Haber

Milletvekili Kendirli, muhtarları dinledi

AK Parti Kırşehir milletvekilinin Mustafa Kendirli, Kaman ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarını dinledi.

31.12.2019 10:23 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:28 Milletvekili Kendirli, muhtarları dinledi
AK Parti Kırşehir milletvekilinin Mustafa , ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarını dinledi.

Kaman ilçesi köy ve mahalle muhtarlar buluşmasına; AK Parti Kırşehir Mustafa Kendirli, İl Genel Meclis Başkanı Hacı Ömer Seyfi, İl Özel İdare Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, Kaman İlçesi İl Genel Meclis Üyeleri ile diğer yetkililer ve Kaman İlçesinde bulunan köy ve mahalle muhtarlar katıldı.

Kaman ilçesi köy ve mahalle muhtarlarıyla Kaman Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda bir araya gelen milletvekili Mustafa Kendirli, istişare toplantılarıyla amaçlarının ortak aklı ön plana çıkararak yapılacak hizmetlerin en iyisini işbirliği ve güç birliği içerisinde yapmak olduğunu belirtti.

İstişare kültürünü bir gelenek haline getirdiklerini ve millete hizmet etme gayelerinin her geçen gün toplantılar ile daha verimli ve planlı hale getirdiklerini ifade eden milletvekili Kendirli; "Demokrasimizin temel taşı olan muhtarlarımızla belli zamanlarda bir araya gelerek daha iyi hizmet ve yatırımlarımız için istişare toplantılarına katılıyoruz. Köy ve mahalle muhtarlarımızın tüm ihtiyaç ve taleplerini dinledik. Kaman'da bulunan köylerimizin sorunlarını çözmüş bulunuyoruz ve bundan sonra yapılacak olan çalışma ve yatırımlarımızı muhtarlarımızla istişare ederek devam edeceğiz"dedi.

Toplantı hatıra fotoğrafı ve fikir alışverişi ile son buldu. - KIRŞEHİR

Milletvekili, Kendirli, AK Parti, Kaman, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:28   Çevre cezaları yüzde 22,5 artırıldı - Haber
12:28   Payas'ta ana sınıfı açılışı yapıldı - Haber
12:27   Nijerli mavi gözlü Rukiye ilaç bulamazsa 6 ay sonra kör olabilir - Haber
12:27   Didim'de sahte içki operasyonu - Haber
12:27   Datça'da, Kanal İstanbul'a karşı 2 günde 1480 imza toplandı - Haber
09:51   Yılbaşı öncesi Taksim Meydanı'nda son hazırlıklar yapıldı - Haber
08:50   Yanan otomobilden canlarını son anda kurtardılar - Haber
08:16   Dördüncü kez yapılan çift kol nakli operasyonu başarılı oldu - Haber
00:02   Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi - Haber
23:50   Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor - Haber
31.12.2019 12:30:33