Milletvekili Kirazoğlu'ndan Esnaf Ziyareti

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu
, İslahiye
ilçesinde esnaf ziyaretleri yaparak, partisinin Belediye Başkan adayı Kemal Vural
'a destek istedi.
Kirazoğlu, AK Parti İslahiye Seçim Koordinasyon Merkezinde bir araya geldiği partililerle, önce mahalle ziyaretleri yaptı, ardından da çarşı merkezindeki esnafı ziyaret etti.
Milletvekili Kirazoğlu, Belediye Başkan adayı Kemal Vural, AK Parti İslahiye İlçe Başkanı Mehmet Aslan
, belediye meclis üyesi adayları, AK Parti kadın ve gençlik kolları üyelerinin de katıldığı programı sırasında Vural'a destek istedi.
Güncel
Kaynak: AA