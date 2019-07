Milletvekili Koçer'den Başkan Sarı'ya ziyaret

AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı makamında ziyaret etti.Belediye Başkanı Sarı'ya görevinde başarılar dileyen Koçer, Nizip ile ilgili yapılacak olan her çalışmaya destek olacağını belirtti.Başkan Sarı'nın milletvekilliği tecrübesini belediyecilik hizmetlerinde de göstereceğine emin olduğunu ifade eden Koçer, sözlerine şöyle devam etti:"Nizip her zaman bizim en önemli ilçelerimizde biri olmuştur ve öyle olmaya devam edecektir. Bizler de bu güzel ilçeye her zaman destek olacağız gece gündüz demeden her gün başkanımız bizi arayabilir, arayacaktır. Bizde derhal vatandaşlara verilecek hizmetlerde bununla beraber takipçisi ve koşturanı olacağız. Onun için ben başkanımızı buradan bir kez daha tebrik ediyorum, beraberinde teşkilatının ekibindeki başkan yardımcılarına, meclis üyelerine, hepsine başarılar diliyorum."Belediye Başkanı Sarı ise, 31 Mart yerel seçimlerin ardından tüm Nizip'i kucaklayacak şekilde hizmetlere devam ettiklerini belirterek, ziyaretlerinden dolayı Milletvekili Koçer'e teşekkür etti.