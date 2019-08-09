Milletvekili basın açıklaması yaparken depreme yakalandı: Yanındakiler tekbir getirdi

Salda Gölü'nde basın açıklaması yapmak için toplanan Saadet Partililer ve Milletvekili Abdülkadir Karaduman, depreme yakalanınca kısa süreli panik yaşadı.

DENİZLİ'DEKİ DEPREMİ HİSSETTİ

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman ve bir grup partili, Denizli'de dün meydana gelen ve Burdur'da da hissedilen 6.0 büyüklüğündeki depreme, Salda Gölü kıyısında basın açıklaması yaptığı sırada yakalandı.

AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Ayakta durmakta güçlük çeken Karaduman, konuşmasına ara verirken, yanındakiler tekbir getirdi. Sarsıntının durmasının ardından Karaduman, "Umarım bizim burada ufak şekilde hissetiğimiz deprem, diğer bölgelerde de böyle hissedilmiştir" dedi.