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Milletvekili basın açıklaması yaparken depreme yakalandı: Yanındakiler tekbir getirdi

Salda Gölü'nde yapılması planlanan millet bahçesiyle ilgili basın açıklaması yapan Saadet Partisi Milletvekili Abdülkadir Karaduman, partilileriyle Burdur'da depreme yakalandı. Sarsıntı esnasında partililer tekbir getirdi.

09.08.2019 14:15
Milletvekili basın açıklaması yaparken depreme yakalandı: Yanındakiler tekbir getirdi

Salda Gölü'nde basın açıklaması yapmak için toplanan Saadet Partililer ve Milletvekili Abdülkadir Karaduman, depreme yakalanınca kısa süreli panik yaşadı.

DENİZLİ'DEKİ DEPREMİ HİSSETTİ

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman ve bir grup partili, Denizli'de dün meydana gelen ve Burdur'da da hissedilen 6.0 büyüklüğündeki depreme, Salda Gölü kıyısında basın açıklaması yaptığı sırada yakalandı.

AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Ayakta durmakta güçlük çeken Karaduman, konuşmasına ara verirken, yanındakiler tekbir getirdi. Sarsıntının durmasının ardından Karaduman, "Umarım bizim burada ufak şekilde hissetiğimiz deprem, diğer bölgelerde de böyle hissedilmiştir" dedi.

Milletvekili basın açıklaması yaparken depreme yakalandı: Yanındakiler tekbir getirdi

Saadet Partisi, Milletvekili, SALDA GÖLÜ, Burdur, Politika, Güncel

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