Milletvekili Koyun Çiçeği Hastalığına Yakalandı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hayvanlarla temas sonucu koyun çiçeği hastalığına yakalandığını ve 2 aya yakın tedavi gördüğünü belirterek, "Bir milletvekili olarak ben dahil böyle bir hastalığı, yaşadıktan sonra öğreniyorsam alandaki yurttaşların durumunu düşünün. Hayvanla temas eden, bakımını yapan ve sahip olanlar başta olmak üzere her kesimin yakalandığı hastalıklar konusunda bilinçlendirilmesi gerekiyor." dedi.Gürer, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Türkiye'de zoonotik hastalıklar olarak tanımlanan, hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar konusunda yeterli bilinç bulunmadığını söyledi.Zoonotik hastalıkların, tam olarak önlenememesine rağmen alınacak önlemlerle asgari düzeyde tutulabileceğini kaydeden Gürer, "Zoonotik hastalıklar hayvanlardan insanlara bulaşan bakteriyel olarak yüzde 41,4; viral olarak yüzde 37,7; parazitlerle yüzde 18,3 ve mantar enfeksiyonları olarak yüzde 2 düzeyinde insanlara geçiyor." dedi.Gürer, Türkiye'de hastanelerde bu tür hastalıklara yakalananların sayısının 7 bini bulduğunu ifade etti.Gölbaşı'nda ortaya çıkan şarbon hastalığı nedeniyle bu bölgenin karantina bölgesi, riskli alan olduğunu belirten Gürer, burada hayvanların bulunmasının, hastalığın yeniden hortlamasına neden olabileceğini söyledi. Gürer, "Türkiye'de karantina altına alınmış, riskli alan olarak belirlenen yerlerde hayvanların kesinlikle depolanmaması, oraların kullanılmaması gerekir. " diye konuştu.Gürer, bu tür hastalıklara karşı veteriner sayısını artırarak, hayvanlar üzerinde denetimi yoğunlaştırmak gerektiğini kaydetti. Gürer, veteriner sayısının yetersizliğine işaret ederek, olanların da amaç dışı kullanıldığını öne sürdü. Gürer, hayvan olan her köyde veteriner olması gerektiğini söyledi.Kendisinin bir süre önce koyun çiçeği hastalığına yakalandığını, bunu da bilme şansının olmadığını anlatan Gürer, sözlerini şöyle sürdürdü:"Gittim, önce farklı tedavi yöntemleri uyguladılar. Sonra ortaya çıktı ki koyundan insana bulaşan, bölgeleri gezdiğimde hayvanlarla temas sonucu ortaya çıkan bir hastalık olduğunu öğrendik. 2 aya yakın tedavi gördükten sonra elimde oluşan vaka ortadan kalktı. Bir milletvekili olarak ben dahil böyle bir hastalığı, yaşadıktan sonra öğreniyorsam alandaki yurttaşların durumunu siz düşünün. Hayvanla temas eden, bakımını yapan ve sahip olanlar başta olmak üzere her kesimin mutlaka yakalandığı hastalıklar konusunda bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi, takibi gerekiyor. Çünkü havyan hastalıkları ölümcül olabiliyor. Her mayısta kene ölümlerini konuşuyorsak, olay olduktan sonra önlem almanın kimseye yararı yok. Zoonotik hastalıklarla ilgili gerek kamuoyunun duyarlı kılınması, toplumun bilinçlendirilmesi sağlanmalı, önlemini alabileceğimiz hastalıklardan insanlardan korumalıyız."