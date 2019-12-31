Haberler » Ekonomi » Milletvekili Mustafa Esgin'den 2020 mesajı - Ekonomi

Milletvekili Mustafa Esgin'den 2020 mesajı

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin'in yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

31.12.2019 12:29 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:01 Milletvekili Mustafa Esgin'den 2020 mesajı
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin'in yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Esgin, "2020 yılı yepyeni ve büyük hedeflere koşan Türkiye ve Bursa'nın yılı olacak" dedi.

Esgin, mesajında, "Ülkemiz, Bursa'mız ve milletimiz bakımından çok önemli gelişmelerin yaşandığı 2019 yılını geride bırakıyor, yeni ümitler, yeni yatırımlar ve yeni hedefler eşliğinde 2020 yılına giriyoruz" diye konuştu.

Bursa'nın, bilhassa 2019 yılının ikinci yarısından itibaren sağlıktan ulaşıma, sanayiden tarıma, gençlik ve spordan çevre ve şehircilik yatırımlarına, sosyal hizmetlerden belediyecilik hizmetlerine kadar her alanda yeni ve büyük yatırımların yaşandığı bir yıl olduğunun altını çizen Milletvekili Mustafa Esgin, 2020 yılı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bursa, kadim medeniyetinden aldığı tarihi gücü, doğal güzellikleri, verimli ovaları, güçlü sanayii ve özellikle birlik ve beraberlik içerisindeki insanımızla, inanıyorum ki 2020 yılında da Türkiye'nin her alanda öncü şehirlerinden birisi olacaktır. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde gerçekleşen yerli otomobil yatırımının Bursa'mızda yapılacak olması da bunun en somut örneklerinden birisidir. İnanıyorum ki, tarım, sanayi, turizm ve ekonominin güçlü şehri Bursa, 2020 yılında katma değerli üretimiyle ihracatını 15 milyar dolar seviyelerinden çok daha yukarılara çıkaracak, istihdamını da katlayarak arttıracaktır. Yine içtenlikle inanıyorum ki, Türkiye güçlü kalkınma ve büyüme hamlelerini birer birer gerçekleştirerek dünya sahnesinde kendine yakışan en ideal yeri alacaktır. Çünkü biz büyük ve erdemli bir medeniyetin mensuplarıyız. Şairin dediği gibi kökü mazide olan atiyiz. 2020, yepyeni ve büyük hedeflere koşan Türkiye ve Bursa için kilometre taşı bir yıl olarak tarihe geçecektir. Bu duygularla, 2020'nin kazasız, belasız, afetsiz ve hayırlarla dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum. 2020'nin mazlum coğrafyaların umutları doğrultusunda dünyada adalet, barış, özgürlük ve huzur yılı olmasını diliyorum. Bursalıların ve bütün milletimizin yeni yılını tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve esenlik dileklerimle sevgi ve saygılar sunuyorum." - BURSA

Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

00:14   İhracat bedellerinin yurda getirilmesinde yeni düzenleme - Ekonomi
00:14   Marmara Adası'nda kopan elektrik hatları 48 saatte onarılacak - Ekonomi
23:45   Bakan Dönmez'den Doğu Akdeniz açıklaması: Ruhsatlandırma çalışmaları başlıyor - Ekonomi
21:58   Türk İş Genel Başkanı Atalay, yerin -560 metre altına indi - Ekonomi
20:33   Değerli kağıtların satış bedeli belli oldu - Ekonomi
18:14   KARDEMİR'den 1 milyon 750 bin liralık çevre yatırımı - Ekonomi
15:04   Son dakika: Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi başladı - Ekonomi
14:52   İstanbul Havalimanı'nda pankartla yolcu karşılama dönemi sona erdi - Ekonomi
14:30   Milli Piyango'nun 2019 talihlisi 70 milyonluk büyük ikramiyesini almadı - Ekonomi
09:04   Vali Kaymak: "Yeni sanayi bölgesi ve Çarşamba Şeker Fabrikası Samsun'a büyük katkı sağlayacak" - Ekonomi
1.01.2020 01:51:02