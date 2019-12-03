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Milletvekili Mustafa Yel, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" mesajı yayımladı

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

03.12.2019 09:34 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:34Milletvekili Mustafa Yel,
AK Parti Mustafa Yel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Yel, mesajında, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de engelli vatandaşların bulunduğunu ve herkesin birer engelli adayı olduğunu belirtti.
Fiziki engellerin değil, kalplerdeki engellerin sorun olduğu bilincinin oluşması gerektiğini aktaran Yel, mesajında şunları kaydetti:
"Tüm vatandaşlarımızı engelli vatandaşlarımıza yardımcı ve destek olmaya, onların sorunlarını adeta kendi sorunları bilerek üzerilerine düşen görevleri yerine getirmeye çağırıyor, bu duygu ve düşüncelerle, engelli vatandaşlarımızın sorunlarının dile getirilmesine imkan tanıyan ve onlara ayrılan bu günün, amacına ulaşması ve anlaşılması temennisi ile, bütün engelli kardeşlerimizi en kalbi duygularımla kutluyor, ailelerine selam ve saygılarımı sunuyor, onlara sağlıklı, mutlu ve onurlu bir hayat diliyorum."

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Kaynak: AA

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