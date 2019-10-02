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Milletvekili Nergis ve Başkan Altun KAÇEM'i ziyaret etti

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, AK Parti Bünyan İlçe Başkanı Yıldıray Hakkı Koç ve Ziraat Odası Başkanı Lütfü Özsolak ile Karahıdır mahallesinde bulunan ve kısa adı KAÇEM olan Kadın...

02.10.2019 10:33Milletvekili Nergis ve Başkan Altun KAÇEM'i ziyaret etti
Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, AK Parti Bünyan İlçe Başkanı Yıldıray Hakkı Koç ve Ziraat Odası Başkanı Lütfü Özsolak ile Karahıdır mahallesinde bulunan ve kısa adı KAÇEM olan Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi'ni ziyaret etti.

Başkan Altun burada yaptığı değerlendirmede;"Burada tarlada ürettiğini bu merkezde organik ürünlere dönüştüren kadın çiftçilerimizin istek ve taleplerini dinledik. Hem ilçemizin marka değeri hem de kadınlarımızın iş hayatında aktif rol almaları adına oldukça önemsediğimiz bir merkez. Bünyan Belediyesi olarak her zaman merkezin tanıtımı, üretim yelpazesinin genişletilmesi, pazar ihtiyacının karşılanması olmak üzere elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis ise "KAÇEM'in emektar kadınlarıyla ekolojik çalışmalar üzerine değerlendirmeler yaptık, emsallerinin artması dileğimiz" diye konuştu. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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