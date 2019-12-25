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Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, "Türkan bebeği" andı

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Bulgaristan'da, 1984 yılındaki zorunlu asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda annesinin kucağında öldürülen 17 aylık Türkan Feyzullah'ı andı.

25.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:56 Milletvekili Okan Gaytancıoğlu,
CHP Edirne Okan Gaytancıoğlu, 'da, 1984 yılındaki zorunlu asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda annesinin kucağında öldürülen 17 aylık Türkan Feyzullah'ı andı.
Gaytancıoğlu, anma mesajında, Türkan bebeğin Balkanlar'da yaşayan Türkler'in sembolü olduğunu belirtti.
Balkanlar'da yaşayan Türkler'in birçok acı olay yaşadığını aktaran Gaytancıoğlu, şunları kaydetti:
"Kısa bir sürede Balkanları yurt edinen, muhacirliği yaşayan, işgale direnen, Kurtuluş Savaşımızda öncü olan, Mustafa Kemal Atatürk gibi bize bağımsızlığımızı ve cumhuriyetimizi veren büyük bir kahramanı arasından çıkaran Balkan Türkleri bundan sonra da Balkanlarda var olmaya, kültürlerini yaşatmaya devam edeceklerdir. Türkan Bebek Balkanlardaki varlığımızın ve direnişimizin sembolü olmuştur. Yaşanan acı olaylar unutulmamalıdır. "

Cumhuriyet Halk Partisi, Okan Gaytancıoğlu, Milletvekili, Bulgaristan, Güncel

Kaynak: AA

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