Milletvekili Özkaya, Dazkırı'yı Ziyaret Etti

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya
, Dazkırı
ilçesini ziyaret ederek partisinin ilçe teşkilat binasında partililerle buluştu.
Yaklaşan yerel seçimlere ilişkin istişarelerde bulunan Özkaya, Dazkırı AK Parti İlçe Başkanı Turgay Erdoğdu'dan bilgiler aldı.
AK Parti Dazkırı Belediye Başkan aday adayları Mehmet Küçük
, Şerif Kocatepe
ve Recep Zaimoğlu'nun da hazır bulunduğu toplantıda Dazkırı Belediye başkanlığının mutlaka kazanılması gerektiği belirtildi.
Erdoğdu, toplantıda yaptığı konuşmada, ilçede birbirinden değerli üç aday adayının olduğunu belirterek, aday olarak kim seçilirse seçilsin sonuna kadar arkasında olduklarını söyledi.
Ali Özkaya,Afyonkarahisar,Milletvekili,Dazkırı
03 Aralık 2018 Pazartesi 12:41