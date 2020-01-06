Haberler » Güncel » Milletvekili Özkaya Dinar'ı ziyaret etti - Haber

Milletvekili Özkaya Dinar'ı ziyaret etti

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Ak Parti Dinar İlçe Teşkilatını ziyaret ederek, vatandaşlarla görüştü.

06.01.2020 14:00 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:06 Milletvekili Özkaya Dinar'ı ziyaret etti
AK Parti Afyonkarahisar Ali Özkaya, Ak Parti İlçe Teşkilatını ziyaret ederek, vatandaşlarla görüştü.
AK Parti Dinar İlçe Başkanı İdris Er ve partililer tarafından karşılanan Özkaya, ülke ve yerel gündeme ilişkin bazı açıklamalarda bulundu.
Libya'a asker gönderme ve yerli otomobil hakkındaki görüşlerini anlatan Milletvekili Ali Özkaya, şunları söyledi:
"Milletimizin birliğinin, beraberliğinin, huzur ve kardeşliğinin devamını temenni ediyorum. Uluslararası güçlerin bize başlatmış olduğu ekonomik sıkıntıların ve büyük operasyonların yapıldığı ve bu operasyonları aştığımız, sanayi tekerlerinin daha hızlı dönmeye başladığı, üretimin artıya geçtiği, ihracatında artmaya başladığı bir süreç gerçekleşti. Uluslararası savaşları püskürttüğümüz, yeniden daha da büyümek için gayret sarf ettiğimiz bir yıl oldu. 2020 yılında da yüzde 5 büyüme hedefiyle bütçeyi kabul ettik."

Milletvekili, Ali Özkaya, AK Parti, Dinar, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:24   HALİÇ'TE HAÇ ÇIKARMA TÖRENİ - Haber
15:24   Haliç'te haç çıkarma töreni - Haber
15:24   Yeniköy'de haç çıkarma töreni - Haber
15:24   Rus savaş gemisi kabataş'a yanaşamadı- 4 - Haber
15:24   Çanakkale'nin yükseklerinde kar yağışı - Haber
14:07   Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı - Haber
13:16   Üsküdar'da buz gibi havada denizden haç çıkardılar - Haber
12:43   Son dakika: Yargıtay, Ömer Halisdemir davasında, 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı - Haber
12:00   İstanbul'da Topkapı alt geçidini su bastı - Haber
11:30   Türkiye'nin gündemine oturan kargo, sahibine teslim edildi - Haber
6.01.2020 15:31:17