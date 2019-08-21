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Milletvekili Özkaya, TCDD Genel Müdürünü ziyaret etti

Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun'u ziyaret etti.

21.08.2019 14:46 Milletvekili Özkaya, TCDD Genel Müdürünü ziyaret etti
Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun'u ziyaret etti.

Milletvekili Özkaya makamında ziyaret ettiği Uygun ile TCDD'nin Afyonkarahisar'daki yatırımları üzerine istişarelerde bulundu.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Özkaya, Afyonkarahisar Merkez ilçesinin AK Belediyecilik öncülüğünde gözle görülür bir şekilde büyüme kaydettiğini belirtti.
Özkaya, Afyonkarahisar'ın büyümesine ve gelişmesine katkı sağlayacak AFRAY projesinin planlanması ve çalışmaları kapsamında TCDD Genel Müdürü Ugun ile görüştüklerini, ayrıca yapımı devam eden hızlı tren çalışmaları ve diğer yatırımlar üzerinde de istişarelerde bulunduklarını aktardı.

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Kaynak: AA

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