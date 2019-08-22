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Milletvekili Öztürk: "Fındık üreticisi memnun"

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, bu sene fındık üreticisinin yüzünü güldüren tedbirlerin alındığını söyledi.

22.08.2019 15:52 Milletvekili Öztürk:
AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, bu sene fındık üreticisinin yüzünü güldüren tedbirlerin alındığını söyledi.

AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk yaptığı açıklamada, "Hükümetimiz tarafından üretici daha bahçeye girmeden önce tatmin edici fiyat açıklaması yapılmıştı. Açıklanan bu fiyat fındık üreticilerinde bir memnuniyet yaşatmıştı. Üreticinin hasadını yapıp fındığı pazara indirmeye başladığı bu günlerde de TMO alımlarına başladı. TMO'nun üretim bazlı kota uygulamasında bir memnuniyetsizlik vardı, bunda da yüzde 15 oranında artış sağlandı. Hükümetimizin aldığı bu tedbirler sayesinde serbest piyasada da fındık fiyatları bugün itibarıyla 16,5-16,75 TL seviyesinden işlem görmektedir. Artık fındık dalından harmana indi ve pazara da inmeye başladı. Temennimiz üreticilerimizin alın terinin karşılığını almasıdır. Dolayısıyla bu yıl fındık üreticisinin hem fiyat hem de TMO alımları açısından iyi bir sezon geçirmesi söz konusudur. Bu imkanları sağlayan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımıza, birlikte fındık mücadelesini verdiğimiz milletvekili arkadaşlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Milletvekili, AK Parti, Giresun, Politika

Kaynak: İHA

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