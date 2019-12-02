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Milletvekili Öztürk'ten belediye başkanlarına ziyaret

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Eynesil, Çanakçı ve Tirebolu Belediyelerini ziyaret etti.

02.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:40Milletvekili Öztürk'ten belediye başkanlarına ziyaret
AK Parti Giresun Cemal Öztürk, , ve Belediyelerini ziyaret etti.
Öztürk, ziyaretlerde Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz, Çanakçı Belediye Başkanı Tuncay Kasım ve Tirebolu Belediye Başkanı Burhan Takır ile makamlarında bir süre sohbet etti, istek ve taleplerini dinledi.
Ziyaretlerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Öztürk, belediye başkanlarına "hayırlı olsun" dileklerini ilettiğini belirtti.
Belediye başkanlarının her zaman yanlarında olduğunu vurgulayan Öztürk, şöyle konuştu:
"Giresun'un her yeri bizim hizmet alanımızın içindedir. Hangi partili olursa olsun tüm belediyeler bizim için Giresun'a hizmet makamlarıdır. Milletvekilleri olarak tüm belediyelerimizin ve başkanlarımızın hizmet açısından yanlarındayız, destekçisiyiz. Ne dertleri varsa ne sıkıntıları varsa Ankara'da takipçisiyiz. Belediyelerimizin ve Giresun'un daima hizmetçisi, destekçisiyiz."

Milletvekili, Tirebolu, Çanakçı, Eynesil, Güncel

Kaynak: AA

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