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Milletvekili Öztürk'ten oda ve borsaya ziyaret

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.

08.10.2019 15:20Milletvekili Öztürk'ten oda ve borsaya ziyaret
AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.
Öztürk, ilk olarak oda başkanı Hasan Çakırmelikoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
Çakırmelikoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin istek ve önerilerini dinleyen Öztürk, yapımı devam eden ya da proje aşamasında olan yatırımları yakından takip ettiklerini belirtti.
Milletvekili Öztürk, daha sonra ise ticaret borsası başkanı Hamza Bölük'ü ziyaret etti.
Bölük, Giresun fındığının daha fazla kıymetlendirilmesi ve hükumetin fındık alım kampanyasında üstlenmiş olduğu rolde önemli bir misyon üstlenen Milletvekili Öztürk'e teşekkür etti.
Öztürk ise fındıkta Türkiye'nin liderliğinin sürdürülebilmesi ve istikrarlı bir fındık politikasının oluşturulması adına çalışmaların sürdürüldüğünü, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da fındık üreticisinin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

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Kaynak: AA

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