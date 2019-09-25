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Milletvekili Şahin'den Kızılcahamam'da inceleme

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Kızılcahamam'da incelemelerde bulundu.

25.09.2019 14:52Milletvekili Şahin'den Kızılcahamam'da inceleme
AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Kızılcahamam'da incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 4-6 Ekim'de Kızılcahamam'da yapılan AK Parti 29. Değerlendirme ve İstişare Kampı öncesi Şahin, ilçeye geldi.
Şahin, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar ve Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek ile kampın yapılacağı otelde son kontrolleri gerçekleştirdi.
Şahin kamp yerini incelemelerinden sonra Belediye Başkanı Acar'ı makamında ziyaret etti.

Belediye çalışmaları hakkında bilgi alan Şahin, çalışmalarından dolayı Acar'ı tebrik ederek başarılar diledi.

Acar ise Milletvekili Şahin'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

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Kaynak: AA

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