Haberler» Güncel» Haber

Milletvekili Şahin'den Nizip Müftüsü Çiftçi'ye ziyaret

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Müftü Musa çiftçi ziyaret etti.

09.09.2019 16:04 Milletvekili Şahin'den Nizip Müftüsü Çiftçi'ye ziyaret
AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Müftü Musa çiftçi ziyaret etti.
Müftü Çiftçi'yi makamında ziyaret eden Milletvekili Şahin, Çiftçi'ye yeni görevinde başarılar dileyerek, ilçe genelinde verilen din hizmetleriyle ilgili bilgi aldı.
Nizip ilçesinde her alanda olduğu gibi din hizmetlerinde de köklü değişimlerin olduğunu belirten Şahin, şunları söyledi.
"İlçe merkezinde bir çok camimizin bakım ve onarımları Nizip Belediyesi ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılmış bazı camilerde çalışmalar devam ediyor. Tabi yatırım ve hizmetlerimiz yapılanlarla sınırlı kalmayacaktır. Bu konuda hazırlanacak projelere de her türlü katkıyı sağlamaya hazırız." dedi.
Müftü Musa Çiftçi, Milletvekili Şahin'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Şahin'e teşekkür etti.

Milletvekili, Musa Çiftçi, Müftü, Nizip, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:27   Isparta'da ilk ders zilini şehit annesi çaldı
16:27   Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama
16:27   Düzce'de yeni eğitim öğretim yılı törenle başladı
16:27   Tarsus'ta açık havada yaklaşık 50 bin kişi film izledi
16:26   Kocaeli'de ders zili çaldı
16:26   Edirne'den kısa kısa
16:26   Kıbrıs Türk Kızılayı Dostları Grubu Girne'de buluşacak