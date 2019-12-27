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Milletvekili Samancı Halkapınar'da resmi kurumları ziyaret etti

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Halkapınar'da resmi kurumların yöneticilerini ziyaret etti.

27.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:52 Milletvekili Samancı Halkapınar'da resmi kurumları ziyaret etti
AK Parti Konya Gülay Samancı, 'da resmi kurumların yöneticilerini ziyaret etti.
Milletvekili Gülay Samancı Halkapınar'da resmi kurumları ziyaretinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7 Ocağa kadar tatile girdiğini hatırlatarak, şunları söyledi.
"Meclisin araya girmesini fırsat bilerek, ilçelerimizde çeşitli ziyaretlerde bulunalım istedik. Halkapınar'da Belediye Başkanımızı, AK Parti ilçe teşkilatımızı, kadın kollarımızı ve resmi kurumları ziyaret ettik. Halkapınar'ın istek ve sorunlarını dinledik. nasıl daha fazla hizmet üretebiliriz çabası içerisindeyiz."
Samancı'ya ziyaretlerinde Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Köşger, İlçe Kadın Kolları yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

Gülay Samancı, Milletvekili, Halkapınar, AK Parti, Güncel

Kaynak: AA

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