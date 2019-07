Milletvekili Savaş; "Aydın'ı ilk binde daha fazla şirket temsil etmeli"

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin açıkladığı 2018 ihracat şampiyonları listesine, Ege Bölgesi'nden toplam 155, Aydın 'dan 9 ihracatçı firma girmeyi başarırken, TBMM KİT Komisyon Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Aydın'ı ilk binde daha fazla şirket temsil etmeli" diye konuştu.Aydın'ın ihracat rakamlarını çok daha yukarılara taşımakta kararlı olduklarını söyleyen Milletvekili Savaş, işletmelere destek sunmaya devam edeceklerini dile getirerek, Aydın'ın sahip olduğu bütün dinamikleri kararlı bir politikayla ortaya çıkararak parlatmaya çalıştıklarını söyledi.Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin açıkladığı 2018 İhracat şampiyonları listesine Aydın'dan girmeyi başaran 9 firmaya teşekkür eden Mustafa Savaş, "Ege Bölgesi, Marmara'dan sonra listede en fazla firmayla temsil hakkı kazanan ikinci bölgemiz. İzmir 78 firmayla İstanbul'un ardından ikinci oldu. İzmir'i de 67 firma ile Kocaeli takip ediyor. Denizli'den 28, Manisa'dan 23, Aydın'dan 9, Balıkesir ve Kütahya'dan 6'şar Muğla'dan 3, Afyonkarahisar ve Uşak'tan 1'er firma bu listeye girmeyi başardı. Egeli ihracat şampiyonları 2018 yılında Türkiye'ye 16 milyar 852 milyon dolarlık döviz kazandırdı. Bu rakamları daha yukarılara çekme imkanımız var. Biz de bunun başarılması için elimizden gelen her desteği sunmanın sözüyle çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" dedi."Kazanan vatandaşımız ve devletimiz olacak"Aydın'da yapılan ve de yapılacak olan her bir yatırımın ardından kazananın Aydın ve Aydınlılar olacağını ifade eden Savaş, "Sanayi ve üretim, istihdam demek, AŞ demek, iş, demek, ekmek demek. Toplu kalkınma hamlesi demek. Sahip olduğumuz devasa bir tarımsal dinamiğimiz var. Bunları da sisteme sokmakta, belirlenmiş olan bölgelerdeki, planlanmış olan yatırımların altyapı ve üstyapılarını geliştirmekte kararlıyız. El ele verip büyük bir sinerji oluşturabilirsek ilimizin ihracat rakamlarını daha yukarılara taşıyabiliriz" diye konuştu."AYSER ve Organize Sanayi Bölgelerimiz büyük Fıratlarımız"Aydın'daki Organize Sanayi Bölgeleriyle Aydın Serbest Bölgesi'ni çok önemsediklerini ve bunların genişlemeleri için her imkanı zorladıklarını belirten AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, "Geçtiğimiz haftalarda Sanayi ve Teknoloji Bakanımızla, Aydın Valimizin de katıldığı çok önemli bir görüşme yaptık. Sayın Bakanımız Aydın'ı çok önemsiyor. Bu fırsatları değerlendirmekte kararlıyız. Faaliyete geçmeye hazırlanan Aydın Serbest Bölge (AYSER) ve aktif 7 Organize Serbest Bölgemizle ilimize nasıl daha fazla kazanım sağlarız bunun çalışmalarını yapıyoruz. Soğuk hava depoculuğunun ve lisanslı depoculuğunun önemi burada bir kez daha ortaya çıkacak. Biz de bu yatırımları ilimize getirmekte kararlıyız. Tarımsal ürünleri işleyen, katma değer yaratan ve bunları markalaştıran bir Aydın olabilmeliyiz. AK Parti Milletvekilleri olarak bütün bu konularda yapılması gereken ne varsa onu yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu."Organize sera bölgesini çok önemsiyoruz"Organize Sera Bölgesinin Aydın'daki tarımsal yatırımlara çok büyük katkı sağlayacağına dikkat çeken Savaş, " Tarımsal üretimimizi sadece Aydın'ın değil ülkemizin can suyu gibi görmeye devam edeceğiz. Aydın'ın bereketli topraklarını dünyanın en önemli tarım alanlarından birisi yapmak bizim elimizde. Tarım ve Orman Bakanlığımızın hayata geçireceği Organize Sera Bölgesi de bu açıdan çok önemli. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız da yer seçiminde katkı sunarak bu projeye çok büyük bir ek destek sunacaklar. Bütün bu koordineli çalışmaları çok önemsiyoruz, ilimize getirilecek yatırımlar için de Aydın olarak hep birlikte güçbirliği oluşturabilmeliyiz. Netice olarak inşallah kazanan Aydın olacak. İnşallah çok kısa bir zamanda ihracat rakamlarını da katlayan bir Aydın, ülke ve dünya genelinde adından daha fazla söz ettirecektir" dedi. - AYDIN