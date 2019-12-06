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Milletvekili, Sayıştay raporlarıyla duyurdu: 87 bin lira maaş alan ETİ Maden çalışanları var

CHP'li Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, KİT'lerin komisyon raporlarına ilişkin itirazlarının görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu'nda, kamuya ait ETİ Maden'in yurt dışında bulunan 2 şirketinde 87 bin Türk Lirası maaş alan yöneticilerinin olduğunu söyledi. Sayıştay raporlarına göre konuşan vekil, "Cumhurbaşkanından fazla maaşları var" dedi.

06.12.2019 17:23 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:51

Haberler.com/Sercan YILDIRIM

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak ve KİT Komisyonu üyesi Deniz Yavuzyılmaz, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Komisyon Raporlarına ilişkin itirazlarının görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu'nda, kamu kuruluşlarının 'ın raporlarına yansıyan usulsüzlüklerine dikkat çekerek bir konuşma gerçekleştirdi.

"ETİ MADEN'İN 87 BİN TL MAAŞ ALAN ÇALIŞANI VAR"

Yavuzyılmaz, Sayıştay'ın kamu kurumlarında tespit ettiği bulgulara işaret ederek "biraz da Sayıştay raporları konuşsun" dedi. ETİ İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Marmara Teknokent'in (MARTEK) yüksek maaşlı bürokratlarına dikkat çeken milletvekili, "ETİ Maden'in Finlandiya ve Lüksemburg'ta 2 şirketi var. Bu şirketlerin 13.500 Euro, yani yaklaşık 87.000 TL tutarında aylık maaş alan yöneticileri var. Sayıştay bas bas bağırıyor. Soruyoruz bu çalışanlar kim, nerede yaşıyorlar, açıklanmıyor. Asgari ücretin 40 katı maaş alıyorlar, Cumhurbaşkanından bile fazla" ifadelerini kullandı.


Milletvekili, Sayıştay raporlarıyla duyurdu: 87 bin lira maaş alan ETİ Maden çalışanları var

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