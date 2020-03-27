Milletvekili Sedef'ten Yozgat Şehir Hastanesine 2 bin maske
MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Yozgat Şehir Hastanesine 2 bin cerrahi maske ve 100 şişe dezenfektan yardımında bulundu.
27.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:50
MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Yozgat Şehir Hastanesine 2 bin cerrahi maske ve 100 şişe dezenfektan yardımında bulundu.
Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Başhekimimiz Op. Dr. İbrahim Akkurt'u arayıp sağlık çalışanlarına katkıda bulunmak amacıyla 2 bin cerrahi maske, 100 şişe dezenfektan gönderen ve desteklerini ileten MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef'e Yozgat Şehir Hastanesi ailesi olarak teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.
Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Başhekimimiz Op. Dr. İbrahim Akkurt'u arayıp sağlık çalışanlarına katkıda bulunmak amacıyla 2 bin cerrahi maske, 100 şişe dezenfektan gönderen ve desteklerini ileten MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef'e Yozgat Şehir Hastanesi ailesi olarak teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.
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Kaynak: AA
Etiketler: Milletvekili, Yozgat, MHP, Güncel