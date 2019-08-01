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Milletvekili Şimşek, basın mensuplarıyla bir araya geldi

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

01.08.2019 17:44
Milletvekili Şimşek, basın mensuplarıyla bir araya geldi
AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.
AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen programda konuşan Şimşek, kentte başta sağlık ve eğitim olmak üzere bir çok alanda ciddi gelişmelerin sağlandığını söyledi.
Alparslan-2 Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini belirten Şimşek, şöyle konuştu:
"Bu şekilde devam ederse 2020 yılının sonuna kadar baraj bitmiş olacak. Şu anda bölgemize ve ülkemize çok ciddi katma değer sağlayacak bir proje. Barajda enerji üretimine geçildiğinde Muş, Bingöl ve Bitlis'e enerji verilebilecek. Hedefimiz en kısa zamanda projeyi bitirip ülkemize katma değer sunmak. Fiziki gerçekleşme yaklaşık yüzde 60. Son derece modern bir teknikle inşa ediliyor. Bittiğinde Muş Ovası'nda 780 bin dönüm alan sulanabilecek."

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Kaynak: AA

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