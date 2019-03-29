Milletvekili Soluk Koyulhisar'da

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AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, Koyulhisar ilçesinde partisince düzenlenen mitinge katıldı.Hükümet Meydanı önünde Koyulhisar Belediye Başkan Adayı İlhan Eren'e destek için düzenlenen mitingde konuşan Soluk, ülkenin çok şehitler vererek bugüne geldiğini söyledi. Türkiye'nin dünya milletleriyle yarışa girdiği ve söz sahibi olduğu her dönemde bu milleti yok etmeye çalışılanların olduğunu belirten Soluk, "Bugünde 16'nci Türk devletini yok etmek istiyorlar. Bunların altında yatan hesaplar, oyunlar tamamen farklıdır." dedi.Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu konuda sağduyulu davranarak ülkenin geleceğini ve bekasını düşünerek birlikte hareket etme kararı aldıklarını dile getiren Soluk, "Sivas'ta Divriği ilçesi hariç herhangi bir ilçemizde ortak aday çıkartılmamıştır. Şimdi biz burada bize hizmet edecek, iktidar rüzgarını karşısına değil, arkasına alacak arkadaşımıza yetki vermek için toplanmış bulunuyoruz. Belediye başkan adayımız İlhan Eren'in her türlü projesinin altına bizde imzamızı atıyoruz." diye konuştu.Soluk, insanlara hizmet etmeyi ve yardım etmeyi sevdiklerini vurgulayarak, Koyulhisar'a doğal gaz geleceğinin müjdesini verdi.Koyulhisar Belediye Başkan Adayı İlhan Eren ise projelerini anlatarak vatandaşlardan destek istedi.