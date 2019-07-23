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Milletvekili Tamer'den Çömlekçi mahallesine ebe sözü

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, program için katıldığı bir mahallede ebe problemi olduğunu öğrenince, mahalleliye ebe getireceği sözünü verdi.

23.07.2019 10:10 Milletvekili Tamer
AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, program için katıldığı bir mahallede ebe problemi olduğunu öğrenince, mahalleliye ebe getireceği sözünü verdi.

Talas Belediyesince 'Belediye Mahallemizde' sloganıyla ilçeye en uzak mahalle olan Çömlekçi mahallesinde gerçekleştirilen çalışmanın startına katılan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, mahalle halkıyla bir araya geldi. "İhtiyaçlarınızı tespit etmeye geldim" diyerek halkı selamlayan Tamer, mahalleye ebenin Başakpınar'dan geldiğini öğrendi. Bunun üzerine Tamer, "Arkadaşlarımız böyle bir problemin olduğunu söyledi. İnşallah eksik neyse onu tamamlayalım. Ebeyse ebe, sağlık eviyse sağlık evi. Siz her zaman hizmete layıksınız. Söz veriyorum, buraya ebe getireceğim" şeklinde konuştu.

Ebe sözünü alan mahalleli, alkışlarla sevinç gösterisinde bulundu. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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