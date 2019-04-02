Milletvekili Taş İslam Aleminin Miraç Kandilini Kutladı

Kaynak: İHA

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, İslam aleminin Miraç Kandilini tebrik ederek açıklamalarda bulundu.Milletvekili Taş, kandil gecelerinin, insanın gönlünü aydınlatan, toplumun manevi değerlerinin güç kazandığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği, selamlaşmanın, paylaşmanın, komşuluk ve akrabalık ilişkilerinin arttığı çok özel geceler olduğunu belirtti. Mübarek Üç Ayların içinde yer alan Miraç Kandili'nin de bu anlamda, birliğe, dirliğe, kardeşliğe güç katacağına, komşuluk ve akrabalık ilişkilerini pekiştireceğine emin olduğunu söyleyen Milletvekili Taş, "Bu bakımdan, Miraç Kandilinin, dargınlıkları gidermek, barışı yaymak, nefislerimizi terbiye etmek, hayatımızın muhasebesini yapmak için bizlere önemli bir fırsat sunduğuna inanıyorum. Milletimizin asırlardan bu yana büyük bir heyecan ve coşkuyla kutladığı mübarek Miraç Kandili de böylesi gecelerden biridir. İnanıyorum ki, bu kandil gecesi, insanımızın gönlünde bu yönde bir meşale tutuşturacak, kaybolmaya yüz tutan manevi değerlerimizin hatırlanmasına vesile olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimizin idrak edeceğimiz mübarek Miraç Kandilini tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini Cenab-ı Haktan niyaz ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN