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Milletvekili Taşar'dan Ahlat Belediyesi'ne ziyaret

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar Ahlat Belediyesi'ni ziyaret etti.

09.11.2019 15:28 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:33Milletvekili Taşar'dan Ahlat Belediyesi'ne ziyaret
AK Parti Bitlis Cemal Taşar Belediyesi'ni ziyaret etti.

Ahlat ilçesine yaptığı ziyaret sonrası Ahlat Belediyesine geçen milletvekilli Cemal Taşar'ı belediye girişinde Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban, belediye birim amirleri ve belediye meclis üyeleri karşıladı. Daha sonra Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban'ın makamına geçen milletvekili Taşar ve partililer burada bir süre ilçede yapılan yatırımlar hakkında istişarede bulundu.

Ahlat'a devletin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrı bir önem verdiğini belirten AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, yapılmaya başlanan yatırımlarla Ahlat'ın yıldızı parlayan bir ilçe olacağını söyledi. Taşar, "Milletvekili olarak Ahlat için ne yapılması gerekiyorsa bize ne düşüyorsa her zaman yapmaya hazırız. Cumhurbaşkanımız Ahlat'ı çok önemsiyor. Bizlerde çok önemsiyoruz. Çünkü Ahlat Türk-İslam kültürü bakımından çok önemli bir belde. Bu ilçenin daha çok kalkınıp hak ettiği konuma ulaşması için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz" dedi.

Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban'da ziyaretlerinden dolayı milletvekili Cemal Taşar'a teşekkür ederek hayata geçirmeye başladıkları projelerin sunumlarını yaptı.

Miletvekili Taşar'ın Ahlat Belediyesi'ne yaptığı ziyarete Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Tatvan Belediye Başkanı M.Emin Geylani, Ovakışla Belediye Başkanı Abdurrahim Altındal, AK Parti Ahlat İlçe Başkanı Oğuz Atılgan ve bazı partililer de eşlik etti. - BİTLİS

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Kaynak: İHA

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