Milletvekili Taşdoğan'dan Engelliler Günü Mesajı

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Taşdoğan mesajında, Avupa şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'nın başarısını hatırlattı.Milletvekili Taşdoğan,"Ampute milli takımımızın dünya ikincisi olduğu günü unutmamalıyız. Ayrıca engellerini aşıp ilmi, edebi, kültürel alanda ve değişik spor dallarında kayda değer başarı göstermiş her engelli vatandaşımızı örnek almalıyız. Çünkü kendileri engelli olmanın bir maraz olmadığını kanıtlamış koca yüreklerdir. Basiret sahibi her birey dünyanın güzelliklerini görmeye muktedir olmalıdır. Bu zaviyeden bakıldığında hiçbir engelin hayatı doyasıya yaşamaya mani teşkil etmeyeceği sonucu hasıl olmaktadır. Yüce Mevla'm, her bireye güçlü olduğu farklı kabiliyetler vermiştir. Engelli vatandaşlarımızın hayata küsmesi, kendini güçsüz ve işe yaramaz hissetmesi bizi derinden yaralar. Ülkemizi ve milletimizi çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırma gayretlerinde hep beraber olacağız. Biliyoruz ki kimse kimseden üstün değildir" ifadelerini kullandı.Taşdoğan yayımladığı mesajının devamında, "Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayat içinde karşılaştıkları sorunları yakından takip ediyoruz. Sosyal haklar boyutuyla durumlarının daha da düzeltilmesi hususunda elimizden gelen her türlü fedakarlığı yapacağız. Mülki, siyasi, iktisadi alanlarda görev almaları, bilgi, tecrübe ve yeteneklerini zayi etmemeleri ricamızdır. Kapımız her daim kendilerine açıktır. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nüzü kutluyorum. Sevdiklerinizle doyasıya, başarı dolu bir hayat temenni ediyorum. Küçüklerimden ricam, hayata gülümsemeleri ve hayata sıkı sıkıya sarılmalarıdır. büyüklerimden ise her boyutuyla bizlere örnek olmaya devam etmeleridir. Engelli olmayan vatandaşlarımızdan, hepimizin birer engelli adayı olduğumuzu, unutmamalarını istirham ediyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP