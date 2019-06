Milletvekili Taşdoğan'dan karne alan öğrencilere nasihatler

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı'nın sonunda karnelerini alan öğrencilere kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.



Milletvekili Muhittin Taşdoğan, karnelerini alan öğrencilerin yoğun bir ders çalışma temposunun ardından tatil yapmayı hak ettiğini söyleyerek, öğrencilere tatil zamanının iyi değerlendirebilmeleri için de tavsiyelerde bulundu. Taşdoğan, zamanın çok hızlı geçmesi nedeniyle Türk çocuğunun yada gencinin boşa harcayacak bir dakikası bile bulunmadığını vurgulayarak, "Yıl boyunca çok çalışıp yorulan öğrencilerimiz elbette dinlenmeyi hak etmişlerdir. Bol bol dinlenecek, ruhi ve bedeni güçlerini muhafaza edeceklerdir. Tatil zamanı bol okuma yapmaları ricamdır. Okumak ufku açtığı gibi içtimai, felsefi,edebi, tarihi şuuru da beraberinde getirmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin beden ve ruh dünyasını çağdaş seviyeye taşıyacak her türlü spor ve kültürel programlar tatillerin vazgeçilmez aksiyonları olmalıdır. Milli Eğitimimizin vazgeçilmez unsurları olan öğretmenlerimize minnet borçluyuz. Kendilerinin ne kadar vefakar olduğu muhakkaktır; yakından takip ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal'in söylediği gibi "Yeni nesil öğretmenlerin eseri olacaktır" dedi.



Ailelere de çağrı



Öğrencilerin ailelerine de çağrıda bulunan Taşdoğan, "Karne notları ne olursa olsun anne ve babaların çocuklarına ilgi ve alakalarını ziyadesiyle göstermesi, çocuklarımızın özgüven ve benliklerini kazanmaları hususunda mühimdir. Düşük not almanın öğrencinin kısır, dar ve verimsiz olduğu anlamına gelmediği kanısındayım. Düşük not alan öğrencinin sorunu varsa tespit edilmeli ve acil önlem alınmalıdır. Zira her insanın güçlü veya zayıf olduğu alanlar vardır. Yavrularımızın ilgi ve istidatları doğrultusunda yönlendirilmeleri onların güvenli bir geleceğe ulaşmalarının teminatıdır. Bütün öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin karne sevincini paylaşıyorum. Zira dört öğrenci babası olarak çocuklarımın karnelerini her daim olduğu gibi aynı aşk ve şevkle bekliyorum. Kazasız ve belasız güzel bir tatil geçirilmesi dileklerimi sunuyorum. Bütün öğrencilerimize sağlık, esenlik diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA