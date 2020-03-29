Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Milletvekili Taşdoğan'dan sahra önerisi

Milletvekili Taşdoğan'dan sahra önerisi Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Uzman Dr. Muhittin Taşdoğan hastane bahçelerinde sahra hastanelerinin kurulması önerisinde bulundu.

29.03.2020 14:37 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:38
Milletvekili Taşdoğan'dan sahra önerisi
GAZİANTEP - Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Uzman Dr. Muhittin Taşdoğan hastane bahçelerinde sahra hastanelerinin kurulması önerisinde bulundu.
MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgınıyla daha etkin mücadele etmek için hastanelerin bahçelerine sahra hastanesinin kurulması gerektiğini vurguladı.
Milletvekili Taşdoğan, "Hastanelerin hasta kontrol, işleyiş ve iş akışlarının sağlıklı olarak devam edebilmesi adına, hastaların triaj ve ilk değerlendirmesinin yapılacağı, hastane bahçelerimizde oluşturabileceğimiz sahra hastane modellerinin artık uygulamaya alınması gerekliliğini tekrar vurgulamak isterim. Yani bu hastalıktan şüphelenilen kişileri, normal hastalarla yan yana getirmemek için hastane bahçelerinde kurulacak sahra hastane modellerinde hastayı karşılayıp, önce burada tedavi etmek ve mümkünse çadır hastanelerinde izolasyon süresinde takip etme imkanlarını değerlendirmenin, normal poliklinik hastalarına ve yatan hastalara bulaş riskini azaltmak veya engellemek açısından önemli bulduğumuzu belirtmek isterim" dedi. Milletvekili Taşdoğan’dan sahra önerisi

Kaynak: İHA

Etiketler: Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili, Genel

Haberin Videosu :

Milletvekili Taşdoğan'dan sahra önerisi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› genel ››Milletvekili Taşdoğan'dan sahra önerisi - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

16:23: Sokak köpekleri oğlakları telef etti - Haberler 16:23: "Yolda yürürken bakma" sebebiyle çıkan kavgada 1 kişi kulağından yaralandı - Haberler 16:22: İnşaattan düşen vatandaş ağır yaralandı - Haberler 16:22: Maske diken Alman kadın Türk komşularını unutmadı - Haberler 16:21: KKTC'ye girişlerin durdurulması kararı 11 Nisan'a uzatıldı - Haberler 16:16: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'yla görüştü - Haberler 15:45: Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı - Haberler 15:30: Son dakika: 3 ilimize bağlı 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı 15:26: Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti 15:10: Çin'de metroda saçılan paralara koronavirüs salgını korkusuyla kimse dokunamadı - Haberler 12:25: Hollanda'da bir evde 4 Türk vatandaşının cesedi bulundu - Haberler 12:07: Koronavirüse yakalanan İlknur hemşire, hastalığı yendi - Haberler