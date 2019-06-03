Milletvekili Taytak, Atatürk Evi'ni ziyaret etti

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Afyonkarahisar Şuhut ilçesinde bulunan Büyük Taarruz Karargahı Atatürk Evi'ni ziyarette bulundu.Taytak, ziyarette, Atatürk Evi özel defterine; 'Bugün bu özel makama gelmeden önce Iğdır'da şehit olan şehidimiz Yasin Çabuk'u şehitler kervanına uğurladık. Oradan geldiğimiz ve Kurtuluş Savaşı öncesi 24 Ağustos 1922 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk ve kuvvet komutanlarının karargah olarak kullandığı, bu tarihi binada olmanın şuurunu yaşıyoruz. Şehitler ölmez vatan bölünmez.' yazdı.Taytak, 'Türkiye Cumhuriyeti bölünmez bir vatandır kimse bunu başaramayacaktır.' diye konuştu.