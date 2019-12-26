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Milletvekili Tığlı'dan Rabia Naz Vatan açıklaması

CHP Giresun Milletvekili ve TBMM Araştırması Komisyonu üyesi Necati Tığlı, "Rabia Naz Vatan'ın ölümü olayıyla ilişkili olarak komisyon çalışmaları devam ediyor.

26.12.2019 18:40 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:40 Milletvekili Tığlı'dan Rabia Naz Vatan açıklaması
CHP Giresun ve TBMM Araştırması Komisyonu üyesi Necati Tığlı, "Rabia Naz Vatan'ın ölümü olayıyla ilişkili olarak komisyon çalışmaları devam ediyor. En son yaptığımız toplantı itibari ile uzman görüşleri alınmaya devam ediliyoruz" dedi.
Şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tetbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonu üyesi ve CHP Giresun milletvekili Necati Tığlı, Giresun'un Eynesil ilçesinde, 1,5 yıl önce evlerinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın (11) otopsi raporunun da olduğu savcılık dosyası ile haberleri değerlendirdi. Tığlı, 7 Ocak tarihine kadar Meclise ara verildiğini hatırlatarak, "Rabia Naz Vatan'ın ölümü olayıyla ilişkili olarak komisyon çalışmaları devam ediyor. En son yaptığımız toplantı itibari ile de uzman görüşleri alınmaya devam ediliyoruz, fakat Meclise 7 Ocak gününe kadar ara verdik. Her hangi bir gelişmesi yaşanmadı" dedi.
(İHA)

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Güncel

Kaynak: İHA

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