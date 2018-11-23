Milletvekili Tin, Öğretmenler Günü'nü Kutladı

23 Kasım 2018 Cuma 13:28



23 Kasım 2018 Cuma 13:28

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Milletvekili Tin, mesajında, öğretmenlik mesleğinin bilginin yanında birikim, tecrübe ve irfanla genç nesillerin güçlü yarınlara hazırlaması için emek veren mesuliyeti ağır bir görev olduğunu ifade etti.Türkiye'nin asırlar boyu istikbale yürümek için mazinin o aydınlık heyecanını kavramanın peşinde olduğunu aktaran Tin, şunları kaydetti:"Millet olarak yitmediysek, yok olmadıysak, durmayıp duraksamadıysak, heyecanımızı her daim koruduysak bunu şüphesiz milli ve manevi değerlerimizi yaşatan akımları bize aşılayan muallimlerimiz sayesinde olmuştur. Gönülleri imar eden, geleceğe yön veren, toplumun tüm kesimlerine ilke ve hedef çizen öğretmenlerimizin bu aziz milletimize aşıladığı ruhun vazgeçilmez gücümüz olduğu aşikardır. Eğer ülke ve millet olarak 15 Temmuz gibi zor geceleri aydınlığa taşımayı başardıysak bunun altında yatan en temel unsur memleket sevdamızın, milli ve manevi ruhun gönüllere bir nakkaş gibi öğretmenlerimiz tarafından işlenmiş olmasından kaynaklanır. Türkiye'nin bugünlere ulaşmasında en önemli yapı taşı öğretmenlerimizdir. Öğretmenlerimiz mesuliyeti ağır bir vazifeyi icra ediyorlar. Ülkemizin yarınlarını engin fikirleri ve yetiştirdikleri nesillerle inşa edip aydınlatıyorlar."Türkiye'nin ilerlemesinin, daha güçlü geleceğe kavuşmasının yolunun eğitime yatırım yapmakla mümkün olacağını, ülkenin eğitim altyapısını yenilemek için AK Parti iktidarlarının büyük bir efor sarf ettiğini vurgulayan Tin, "İktidara geldiğimiz ilk günden beri eğitime ayrı bir ehemmiyet veriyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi ilimizde de yeni derslikler inşa ettik, teknolojiyle entegre sınıflar oluşturduk. Özellikle bütçede her yıl aslan payının eğitime aktarılması konusunda hassas davrandık. Eğitim alanında bu yenilikleri kazandırırken eğitimin ana aktörleri olan öğretmenlerimizi de ihmal etmedik. Eğitim ortamlarını iyileştirmekle birlikte bütçemizin imkan verdiği ölçüde öğretmenlerimizin özlük hakları noktasında da geçmişin yaralarını sarıp, şartların elverdiği ölçüde tüm imkanları istifadelerine sunduk. Cumhuriyet tarihinin en yüksek sayıda öğretmen atamasını AK Parti iktidarı olarak biz gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.