Milletvekili Toprak, dünya devlerini Adıyaman'a yatırıma çağırdı
AK Parti Adıyaman Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Toprak, Almanya ile Türkiye arasındaki karşılıklı ticaretin daha da geliştirilmesine yönelik çeşitli temaslar gerçekleştirdi.
14.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:22
AK Parti Adıyaman Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Toprak, Almanya ile Türkiye arasındaki karşılıklı ticaretin daha da geliştirilmesine yönelik çeşitli temaslar gerçekleştirdi.
Adıyaman'da yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı girişimcilere gereken tüm koşulları sağlamaya hazır olduğunu belirten AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Adıyaman'a yatırım yapan herkesin karlı çıkacağını söyledi. AK Parti Adıyaman Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Toprak, İş Adamları Hüseyin Gelis, Hakan Özdemir ve TÜSİAD Ankara Daimi Temsilcisi Ümit Barış Urhan ile AK Parti Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi. Almanya ile Türkiye arasındaki karşılıklı ticaretin daha da geliştirmesine yönelik çeşitli temasların gerçekleştirildiği görüşmede, Türkiye'deki yatırım ortamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmede, Türkiye'nin ekonomik başarılarına vurgu yapan Milletvekili Toprak, 2023 yılı vizyonunun yatırımcılara çok geniş bir işbirliği alanı sunduğunu ifade etti.
Milletvekili Toprak, yerli ve yabancı girişimcilere yatırım çağrısını yineleyerek, iş adamlarını Adıyaman'da yatırım yapmaya davet etti.
Adıyaman'ın tarihi, doğal ve kültürel zenginliğinin yanı sıra sanayide de gelişen bir ivmeye sahip olduğunu ifade eden Milletvekili Toprak, yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı girişimcilere gereken tüm koşulları sağlamaya hazır olduklarını söyledi.
Milletvekili Toprak, şunları kaydetti:
"Adıyaman, potansiyeli itibariyle iyi bir yatırım merkezi. Şehrimizde yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı girişimcilerimize gereken tüm koşulları sağlamaya hazırız. Birliği, hoşgörüsü ve tarihi dokusuyla huzurun başkentinde yatırım yapan herkes karlı çıkar."
Türkiye'nin kendileri için cazibesini koruduğunu söyleyen İş Adamı Hüseyin Gelis ise, en zor şartlarda bile Türkiye'ye yatırım yapmaya, ekonomiye ve topluma katkı sunmaya devam ettiklerini, Türkiye pazarında daha da büyümeye kararlı olduklarını vurguladı.
Milletvekili Toprak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Hüseyin Gelis ve beraberindeki heyete teşekkür etti. - ADIYAMAN
Adıyaman'da yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı girişimcilere gereken tüm koşulları sağlamaya hazır olduğunu belirten AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Adıyaman'a yatırım yapan herkesin karlı çıkacağını söyledi. AK Parti Adıyaman Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Toprak, İş Adamları Hüseyin Gelis, Hakan Özdemir ve TÜSİAD Ankara Daimi Temsilcisi Ümit Barış Urhan ile AK Parti Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi. Almanya ile Türkiye arasındaki karşılıklı ticaretin daha da geliştirmesine yönelik çeşitli temasların gerçekleştirildiği görüşmede, Türkiye'deki yatırım ortamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmede, Türkiye'nin ekonomik başarılarına vurgu yapan Milletvekili Toprak, 2023 yılı vizyonunun yatırımcılara çok geniş bir işbirliği alanı sunduğunu ifade etti.
Milletvekili Toprak, yerli ve yabancı girişimcilere yatırım çağrısını yineleyerek, iş adamlarını Adıyaman'da yatırım yapmaya davet etti.
Adıyaman'ın tarihi, doğal ve kültürel zenginliğinin yanı sıra sanayide de gelişen bir ivmeye sahip olduğunu ifade eden Milletvekili Toprak, yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı girişimcilere gereken tüm koşulları sağlamaya hazır olduklarını söyledi.
Milletvekili Toprak, şunları kaydetti:
"Adıyaman, potansiyeli itibariyle iyi bir yatırım merkezi. Şehrimizde yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı girişimcilerimize gereken tüm koşulları sağlamaya hazırız. Birliği, hoşgörüsü ve tarihi dokusuyla huzurun başkentinde yatırım yapan herkes karlı çıkar."
Türkiye'nin kendileri için cazibesini koruduğunu söyleyen İş Adamı Hüseyin Gelis ise, en zor şartlarda bile Türkiye'ye yatırım yapmaya, ekonomiye ve topluma katkı sunmaya devam ettiklerini, Türkiye pazarında daha da büyümeye kararlı olduklarını vurguladı.
Milletvekili Toprak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Hüseyin Gelis ve beraberindeki heyete teşekkür etti. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Etiketler : Milletvekili, AK Parti, Adıyaman, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Güncel
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Güncel
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Güncel
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Güncel
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Güncel
Londra'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs vakası görüldü
Güncel
İBB tarafından 30 bin öğrenciye verilecek 3.200 TL'lik eğitim yardımı 31 Mart'ta hesaplarda olacak