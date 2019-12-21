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Milletvekili Toprak: "Sözleşme imzalandı, belediyelerimizin yükü hafifleyecek"

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Avrupa Birliği'nin belediyelerin alt yapısına hibe desteği vereceğini dile getirdi.

21.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:07 Milletvekili Toprak:
AK Parti Muhammed Fatih Toprak, Avrupa Birliği'nin belediyelerin alt yapısına hibe desteği vereceğini dile getirdi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Toprak, Avrupa Birliği ile toplam 210 milyon Avro tutarındaki üç sözleşme imzalandığını ve 156 milyon avro değerindeki en büyük payın güneydoğudaki belediyelere ayrıldığını belirtti.

Toprak, "Avrupa Birliği'nin belediye altyapısı alanındaki hibesinden Adıyaman'ın belediyeleri de faydalanacak. Belediyelerimizin öncelikli ve önemli ihtiyaçlarından olan alt yapı ve su ile ilgili yükümlülükleri hafifleyecek. AFD tarafından belediye altyapısı alanında AB adına yürütülecek olan sözleşme ile, Suriyeli nüfusunun yoğun olduğu güneydoğu illerinden biri olan Adıyaman'daki belediyelerin alt yapısına dönük, su tedarik şebekelerinin ve atık su arıtma tesislerinin inşaası ve mevcut sistemlerin ıslahı desteklenecek, altyapı çalışmalarına odaklanılacak, çevresel korumayla ilgili çok önemli adımlar atılacak. İlimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

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