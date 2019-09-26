Haberler » Güncel » Haber

Milletvekili Tüfenkci'nin acı günü

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK üyesi Bülent Tüfenkci'nin yeğeni Selçuk Hastürk geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

26.09.2019 15:02Milletvekili Tüfenkci'nin acı günü
AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK üyesi Bülent Tüfenkci'nin yeğeni Selçuk Hastürk geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden 62 yaşındaki Hastürk için Malatya Şehir Mezarlığı'nda öğlen namazı sonrası cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın kıldırdığı cenaze namazında, Milletvekili Tüfenkci'yi Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Selim Pilten, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İl Başkan Vekili Mahmut Öner Özer, CHP İl Başkanı Enver Kiraz ile yakınları bu acı gününde yalnız bırakmadı. Kılınan cenaze namazının ardından Hastürk'ün cenazesi gözyaşları arasında defnedildi. Taziyelerin ise ise Zaviye mahallesinde kabul edileceği belirtildi. - MALATYA

Bülent Tüfenkci, Milletvekili, AK Parti, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:36 İstanbul'daki deprem
16:36 Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu
16:36 Bakan Soylu AFAD'da
16:36 Fotoğraflar// İstanbul'da deprem
16:35 Cam Festivali başladı
16:35 Beşiktaş'ta depremi yaşayanlar o anları anlattı
16:34 1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi