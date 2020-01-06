Haberler » Güncel » Milletvekili Tunç, Amasra'da partililerle buluştu - Haber

Milletvekili Tunç, Amasra'da partililerle buluştu

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, partisinin Amasra ilçe teşkilatıyla bir araya geldi.

06.01.2020 17:06 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:40 Milletvekili Tunç, Amasra'da partililerle buluştu
AK Parti Milletvekili Yılmaz Tunç, partisinin ilçe teşkilatıyla bir araya geldi.
Tunç, bir restoranda gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, ülke gündemine ilişkin konular, devam eden yatırımlar ve projeler hakkında bilgi verdi.
AK Parti'nin iktidara gelmesiyle Türkiye'nin her alanda geliştiğini ve büyüdüğünü belirten Tunç, ülkenin artık dünyada da söz sahibi olduğunu söyledi.
Türkiye'yi milli silahlarını üreten, dünyanın dev projelerini yapabilen bir ülke konumuna getirdikleri belirten Tunç, "Maalesef bunları anlayamayan, hatta her büyük proje konuşulduğunda karalamak için enerjilerini bu yönde tüketen bir ana muhalefet ile karşı karşıyayız. CHP'nin ülke gündemine faydalı olabilecek hiçbir şeyin yanında olmadığını görüyoruz." diye konuştu.
Tunç, Amasra'nın da tarihi yatırımları iktidarları döneminde gördüğünü, "yapılamaz, hayal" denilen Amasra Tüneli'nin de yapıldığını anlatarak, şunları kaydetti:
"Amasra'da tarih kaybolmaya yüz tutmuştu. Kemere Köprüsü yıkılmak üzereydi, biz onardık. Müzemizde eserler çürümek üzereydi, 3 milyon lira harcadık ve müzemizi yeniden inşa ettik. Amasra'mızın öğretmenevi yıkılmak üzereydi, yeniledik. salonu yoktu, yaptık. Okullar yaptık. Kaleşah'ta eskiyen okulun yerine sosyal tesisleri ile birlikte yepyeni modern bir okul kazandırdık. Amasra yolcu limanımızda mendirek onarımı şu anda devam ediyor ve 40 trilyonluk büyük bir yatırımla mendirek adeta yeniden inşa ediliyor. Yolcu limanımızı tamamlamıştık. Gümrük Kapısı açma çalışmalarımıza devam edeceğiz."
Toplantıya, AK Parti İlçe Başkanı Şenol Rıdvan Sert, İl Genel Meclisi Üyesi Bekir Karabacak, belediye meclis üyeleri ile ilçe yönetimi katıldı.

Enver Yılmaz, AK Parti, Bartın, Amasra, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:22   Eskişehir ve Kütahya'da eğitime kar engeli (4) - Haber
18:22   İDO ve Şehir Hatlarının bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi - Haber
18:20   Kayseri'de kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu - Haber
18:20   Bolivya 3 Mayıs'ta genel seçime gidiyor - Haber
18:19   Ssb 2019 faaliyetleri basın toplantısı-1 - Haber
17:51   Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti - Haber
17:48   Meteoroloji 10 il için için kuvvetli yağış uyarısı yaptı - Haber
15:58   Otobüste 4 kilo esrarla yakalanan kadın adliyeye götürülürken güldü - Haber
15:48   Vatandaşlar tarafından ıslıklanan CHP'li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi - Haber
15:33   Belediyede şoför olan Niler Albayrak: Bir dönem cinsel ilişki işçiliği yaptım - Haber
6.01.2020 18:30:22