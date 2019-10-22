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Milletvekili Tunç'tan Emniyet Müdürü Bozkuş'a ziyaret

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Çetin Bozkuş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

22.10.2019 12:06Milletvekili Tunç'tan Emniyet Müdürü Bozkuş'a ziyaret
AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Çetin Bozkuş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Tunç, ilin huzur ve güvenliğinin sağlanmasında polis teşkilatının önemli bir görevi üstlendiğini söyleyerek, Bozkuş'a hayırlı olsun dileğinde bulundu, görevinde başarı diledi.
Bozkuş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ziyarette, AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı, Merkez İlçe Başkanı Ümit Aksakal, İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, Belediye Meclis Başkanvekili Hüseyin Manav da yer aldı.

Enver Yılmaz, AK Parti, Bartın, Huzur, Güncel

Kaynak: AA

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