Milletvekili Tutdere, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü kutladı

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Milletvekili Tutdere, "İnsanın doğuştan sahip olduğu kişisel hak ve özgürlükleri tanımlar, her insanın yasa önünde eşit olduğunu, işkenceye, kötü muameleye ve onur kırıcı cezalara tabi tutulamayacağını ilan eder. İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi yolunda uluslararası toplum tarafından sürdürülen çabalara yol gösterici işlevini bugün de sürdürür.Ayrıca insan hakları evrensel bildirgesinin 7 maddesinde herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasanın korunmasından eşit olarak yararlanma hakkına sahiptir. Herkesin bu bildirgeye aykırı her türlü ayrım gözetici işleme karşı ve böyle işlemler için yapılacak her türlü kışkırtmaya karşı eşit korunma hakkı vardır der. Oysa 17 yıllık AKP iktidarında evrensel beyanname de yer alan ve çağdaş uygarlığın temel aldığı bütün değerler başta adil yargılanma hakkı, keyfi tutuklanma yasağı, masumiyet karinesi ifade özgürlüğü, kadına uygulanan şiddet, işçi ölümleri, yargı bağımsızlığının sağlanamaması üst seviyelere çıkmıştır. Öyle ki freedom house tarafından açıklanan 2018 dünyada özgürlükler raporunda, son 10 yılda özgürlüklerin en çok azaldığı ülke olarak tanımlanan Türkiye, kısmen özgür kategorisinden özgür olmayan ülkeler kategorisine gerilemiştir. Ayrıca 2018 yılı dünya ekonomik forumunda açıklanan yargı bağımsızlığı sıralamasında Türkiye 144 ülke arasında 111'nci sırada yer almıştır. İnsan hakları konusunda önemli bir seviyeye ulaşmak için, başta hak, hukuk ve adalet duygusunun yeniden tesis etmeliyiz. İnsan haklarını korumak adına toplumun tüm kesimlerinin ortak beklentisi temel hak ve hürriyetlerinin korunması, eşitlik ilkesinin yeniden kazanılmasıdır. Hepimizin beklentisi adaletin hakim olduğu bir Türkiye'dir. Bu duygu ve düşünceler ile 10 Aralık İnsan Hakları gününün daha iyi günlere vesile olmasını umuyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN