Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Milletvekili Tutdere'den kıyılmış sarmalık tütünle ilgili açıklama

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman tütünüyle alakalı açıklamalarda bulundu.

27.03.2020 16:51 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:51
Milletvekili Tutdere'den kıyılmış sarmalık tütünle ilgili açıklama
CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman tütünüyle alakalı açıklamalarda bulundu.

Tütünde ÖTV indirimi sorunu çözmeye yetmediğini vurgulayarak açıklamalarda bulunan Milletvekili Abdurrahman Tutdere, ÖTV indiriminin yeterli olmadığını kaydetti. Milletvekili Tutdere, "ÖTV indirimi uzun zamandır mücadelesini verdiğimiz ve istediğimiz bir gelişmeydi. Ancak tütünle ilgili her şey tamamlandı gibi bir havaya kapılmak doğru değildir. Sarma tütünle ilgili yasal çalışmalar tamamıyla bitirilmemiştir. Kaçakçılık kanunundaki üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası devam ettiği sürece yapılmış olan çalışmaların bir anlamı olmayacaktır. Kooperatiflerin kurulması, ürettikleri ürünlerin pazarlanması ve diğer hususlara ilişkin ilgili yönetmeliklerin de bir an evvel çıkartılması gerekiyor. Bunun için zamana ihtiyaç vardır. Önümüzde kalan kısa süre içerisinde hapis cezasının tamamen kaldırılması veya hiç olmazsa yürürlük tarihinin en az iki yıl daha ertelenmesi gerekir. Bu yapılmadığı sürece risk devam etmektedir. Bu nedenle bütün Adıyaman'ın ekmeğine sahip çıkmaya devam etmesini bekliyoruz. Çünkü rehavet kaybettirir" dedi.

Sahada başlattıkları mücadeleyi Türkiye Büyük Millet Meclisinde sürdürmeye devam ettirdiklerini de belirten Milletvekili Tutdere, "Adıyaman çiftçisi, tütün üreticisi mevcut yasakların kalkmasını, tütünün özgürleşmesini beklerken yaklaşık üç yıl önce meclise getirilen bir torba yasa ile geleneksel tütün alım satımının tamamen yasaklanması ve 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası getirilmesi ile karşı karşıya kaldı. O gün sahada tütün üreticilerimizle birlikte Adıyamanlının ekmeğinden, aşından, işinden elinizi çekin demiştik. Bu konudaki hassasiyetlerimizi dile getirmiştik. Sesimizi kısmen de olsa duyurmuş ve torba kanunda bir takım değişikliklerin gerçekleşmesini tüm hemşehrilerimizle birlikte sağlamıştık.

Sahada başlattığımız tütün mücadelesini milletvekili seçildiğimiz günden bu yana TBMM çatısı altında da sürdürüyoruz. Meclis kürsüsünde defalarca Adıyaman tütününü ve tütün üreticilerinin sıkıntılarını gündeme getirerek taleplerimizi ilettik. Bunun dışında bütçe görüşmelerinde, komisyon toplantılarında ve basın açıklamalarıyla ÖTV indiriminin yapılması, öngörülen hapis cezasının kaldırılması için ilgili bakanlıklara ve cumhurbaşkanına çağrılar yaptık. Bu konuda göstermiş olduğumuz gayretler neticesi 26 Mart 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 554 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile sarmalık tütüne uygulanacak Özel Tüketim Vergisinin (ÖTV) yüzde 40'a indirilmiş olması başta tütün üreticilerimiz ve ilimiz ekonomisi adına sevindiricidir. Bu konuda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Ancak bu indirim tek başına yeterli değildir.

Daha önce tütündeki hapis cezasının kaldırılmasına ilişkin vermiş olduğumuz kanun teklifi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilmişti. Ancak biz bu konudaki ısrarcılığımızı sürdüreceğiz. Adıyaman'ın ekmeği, aşı olan tütün tamamen özgürleşinceye kadar çalışacağız. Tütün üreticilerimiz lehinde gerekli yasal çalışmalar yapılıncaya, tütüncüler için büyük tehdit olan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasını öngören yasa ortadan kaldırılıncaya kadar hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Abdurrahman Tutdere, Milletvekili, Adıyaman, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Milletvekili Tutdere'den kıyılmış sarmalık tütünle ilgili açıklama - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İngiltere’de bilançosu ağırlaşıyor! Ölüm ve vaka sayısında yüksek artış Haberler
İngiltere'de bilançosu ağırlaşıyor! Ölüm ve vaka sayısında yüksek artış
Mahkemeden karar çıktı! TBB olağanüstü genel kurula gidiyor Haberler
Mahkemeden karar çıktı! TBB olağanüstü genel kurula gidiyor
Vali duyurdu: 22 pozitif vakamız var, ilk kaybımızı verdik Haberler
Vali duyurdu: 22 pozitif vakamız var, ilk kaybımızı verdik
Koronavirüs, ABD’li doktorları isyan ettirdi: 3. dünya ülkesi gibiyiz Haberler
Koronavirüs, ABD'li doktorları isyan ettirdi: 3. dünya ülkesi gibiyiz
Haydarpaşa Limanı’nda koronavirüs alarmı! Mürettebat karantinaya alındı Haberler
Haydarpaşa Limanı'nda koronavirüs alarmı! Mürettebat karantinaya alındı
Gözler saat 19.15’e çevrildi! Bakan Koca kameralar karşısına geçecek Haberler
Gözler saat 19.15'e çevrildi! Bakan Koca kameralar karşısına geçecek
Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası’nın sırrı ortaya çıktı Haberler
Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası'nın sırrı ortaya çıktı
İngiltere Başbakanı’nın korona testi pozitif çıktı, Baş Danışmanı koşarak kaçtı Haberler
İngiltere Başbakanı'nın korona testi pozitif çıktı, Baş Danışmanı koşarak kaçtı

Son Dakika Güncel Haberleri

18:46: DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Haber 18:46: İçişleri Bakanlığı'ndan 65 yaş ve üzeri için 'araç muayenesi' genelgesi - Haber 18:46: 5 Dakika Adalet: TBMM'ye gelecek infaz paketi ifade özgürlüğünü kapsamıyor - Haber 18:46: İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüsle mücadele kapsamında, toplam 12 belde ve köyün karantinada... - Haber 18:46: Karasu'da koronavirüs önlemleri - Haber 18:18: Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor - Haber 17:57: Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatı koronavirüs karantinasına alındı - Haber 17:54: Son dakika: Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca, saat 19.15'te basın açıklaması yapacak - Haber 17:44: İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 759'a ulaştı - Haber 17:40: Boris Johnson'un korona testinin pozitif çıktığını öğrenen Baş Danışmanı, Başbakanlık'tan koşarak kaçtı - Haber 17:34: Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Ekonomi 17:22: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var - Haber