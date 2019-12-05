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Milletvekili Tutdere, sulama ve tütün sorununu meclise taşıdı

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM Plan ve Bütçe komisyonu görüşmelerinde Adıyaman'ın sulama projelerini ve tütün sorununu gündeme getirdi.

05.12.2019 14:09 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:14Milletvekili Tutdere, sulama ve tütün sorununu meclise taşıdı
CHP Abdurrahman Tutdere, TBMM Plan ve Bütçe komisyonu görüşmelerinde Adıyaman'ın sulama projelerini ve tütün sorununu gündeme getirdi.

Milletvekili Tutdere, Adıyaman'ın iki önemli sorununun sulama ve tütünün özgürleşmesi konusu olduğunu hatırlatarak, bu sorunların çözümü için yapılması gereken düzenlemelerle ilgili yetkili kurumların topu taca atmaya devam ettiğini vurguladı. Milletvekili Abdurrahman Tutdere, "Biz bu sorunları söylemekten vazgeçmeyeceğiz, Adıyaman halkı hakkettiği ve sözü verilen yatırımları bekliyor" diye konuştu. - ADIYAMAN

Abdurrahman Tutdere, Milletvekili, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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