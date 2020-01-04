Haberler » Güncel » Milletvekili Ümit Yılmaz Akçakoca'da ziyaretlerde bulundu - Haber

Milletvekili Ümit Yılmaz Akçakoca'da ziyaretlerde bulundu

MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz Akçakoca'da ziyaretlerde bulundu.

04.01.2020 16:04 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:38 Milletvekili Ümit Yılmaz Akçakoca'da ziyaretlerde bulundu
MHP Düzce Ümit Yılmaz 'da ziyaretlerde bulundu.
Yılmaz, ilçede bulunan Türk Kızılay Yaşlılar Konukevi, fabrika ve Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odasını (ATSO) ziyaret etti.
İlk olarak Türk Kızılay Yaşlılar Konukevi ziyaretinde bulunan Yılmaz, konukevi sakinleriyle toplantı gerçekleştirdi.
Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Sizleri böyle sağlıklı sıhhatli dinç görmek bizleri mutlu etti. Biz sizlerin Akçakoca'da olmasından dolayı son derece mutluyuz. Siz başka yerlerde olursanız mutsuz oluruz. Yine burada daha güzel bir binada sizleri daha rahat yaşayabileceğiniz bir binada hizmet noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğimizi bilmenizi istiyoruz." dedi.
Yaşlılar konukevinden sonra Yılmaz, ATSO'yu ziyaret etti.
Başkan Mehmet Pazvant ile toplantı salonunda bir araya gelen Yılmaz, ilçede kurulması planlanan Organize Sanayi Bölgesi hakkında bilgi aldı.
Toplantı, sunum ve sohbetlerin ardından hatıra fotoğrafları çektirilerek son buldu.

Milletvekili, Ümit Yılmaz, Akçakoca, MHP, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:23   12'nci kez yakalanan dilenci kadının 3 evi, 2 iş makinesi olduğu ortaya çıktı - Haber
17:22   Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Salih ile telefonda görüştü - Haber
17:21   Uludağ'ın pistleri hafta sonunda doldu - Haber
17:20   TBMM Başkanı Şentop'tan Kasım Süleymani açıklaması - Haber
17:19   AK Parti Kocaeli Milletvekili Yaman'ın ziyaretleri - Haber
15:04   Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü - Haber
11:29   Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber
23:52   Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Haber
21:40   Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Haber
20:48   ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Haber
4.01.2020 17:31:49