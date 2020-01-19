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Milletvekili Ünal, çiftçi kadına yardım etti

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Yenice ilçesinin Yortan beldesinde bir vatandaşa balta ile çıra parçalayarak yardım etti.

19.01.2020 13:12 | Son Güncelleme: 19.01.2020 13:12Milletvekili Ünal, çiftçi kadına yardım etti
AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, ilçesinin Yortan beldesinde bir vatandaşa balta ile çıra parçalayarak yardım etti.
Milletvekili Ünal, bir dizi ziyaretler kapsamında Yenice ilçesine bağlı Yortan beldesine gitti. Vatandaşlarla bir araya gelen Ünal, daha sonra yaşanılan sıkıntıları dinleyerek çözümler üretilmesi için gereken çalışmaları yapacaklarını belirtti.
Bu sırda beldede balta ile çıra parçalayan Azime Katırcı'yı gören Ünal, yaşlı kadına çırayı balta ile parçalayarak yardım etti. O anları sosyal medya hesabında paylaşan Ünal, beğeni aldı.

Şirin Ünal, AK Parti, Yenice, Güncel

Kaynak: AA

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