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Milletvekili Ünal'dan Gazeteciler Günü mesajı

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

09.01.2020 14:38 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:42Milletvekili Ünal'dan Gazeteciler Günü mesajı
AK Parti Cumhur Ünal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ünal, mesajında, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Basının sosyal, kültürel ve ekonomik gelişe büyük katkı sunduğunu ifade eden Ünal, şunları kaydetti.

"Bir ülkede demokrasileri, barış ve huzur ortamını güçlendiren en etkin unsurlardan biri, meslek ahlakına ve tarafsızlığına riayet eden bir basının varlığıdır.

Sizler, ilimizdeki basınımızın değerli temsilcileri olarak, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine ve kalkınmasına önemli katkılarda bulunuyorsunuz.

Aynı zamanda Karabük'ümüzde kamuoyunun gözü kulağı olup, ilimiz, bölgemiz ve ülkemizdeki gelişme ve değişmeleri okuyucusuna aktarmak suretiyle, toplumumuzun sesi olma görevini de üstleniyorsunuz. Çalışmalarımızda her zaman desteğini hissettiğimiz siz Karabük'ümüzün kıymetli basını ve milletimizin ortak sesi olan bütün gazetecilerimizin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, şehrimize, ülkemize ve milletimize katkılarının aynı duyarlılıkla devam etmesini temenni ediyorum." - KARABÜK

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Kaynak: İHA

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