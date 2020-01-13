Haberler » Güncel » Milletvekili Ünal kamyoncularla bir araya geldi - Haber

Milletvekili Ünal kamyoncularla bir araya geldi

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, nakliyeci ve kamyoncu esnafı ile bir araya gelerek dertlerini dinledi.

13.01.2020 11:27 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:32Milletvekili Ünal kamyoncularla bir araya geldi
AK Parti Cumhur Ünal, nakliyeci ve kamyoncu esnafı ile bir araya gelerek dertlerini dinledi.

Milletvekili Ünal, şoförlerin yaşadıkları sıkıntıları dinleyerek çözüme kavuşturulması yönünde gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi. Ünal, "Karabük Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanımız Cemal Topçu ve kamyoncu kardeşlerimiz ile bir araya geldik. Kamyon şoförü kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntıları kendilerinden dinleyip, çözümü noktasında istişareler gerçekleştirdik. Her daim yanlarında olduğumuz kardeşlerimizin sorunlarının çözümü ile ilgili süreci hep birlikte takip edeceğiz" dedi. - KARABÜK

Milletvekili, Şirin Ünal, AK Parti, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:38  "Beyaz Kuğu Projesi"yle genç kızların gelinlik hayali gerçekleştiriliyor - Haber
12:38  İzmir'de 2 saat süren yangın kafeyi kül etti, 7 katlı binada hasar oluştu - Haber
12:38  Kayıp genç süs havuzunda ölü bulundu - Haber
12:37  KİLYOS'TA KAYIP 2 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARINDA SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Haber
12:33  Anaokulu öğrencilerine Başkan Orhan sürprizi - Haber
11:40  Binlerce tavuk ölüsü araziye bırakıldı! Vatandaşlar şaşkına döndü - Haber
11:23  7 bin lira için cinayet işleyip ardından intihar eden adamın iki kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı - Haber
10:25  Korku evinde yapılan evlilik teklifi, ilginç görüntülere sahne oldu - Haber
09:31  Bakan Soylu, Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyununa gidenlere sert tepki gösterdi - Haber
09:23  Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel gözaltına alındı - Haber
13.01.2020 12:40:06