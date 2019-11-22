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Milletvekili Ünal Öğretmenler Günü'nü kutladı

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

22.11.2019 16:11 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:15Milletvekili Ünal Öğretmenler Günü'nü kutladı
AK Parti Cumhur Ünal, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ünal, mesajında, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Yeni şeyler üretebilmek ve hayata dair yeni değerler ortaya katabilmek için herkesin iyi bir eğitime ihtiyacı olduğunu ifade eden Ünal, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin aydınlık geleceğinin mimarı saygıdeğer öğretmenlerimiz; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettiği gün olan 24

Kasım Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun. Şüphesiz yeni şeyler üretebilmek ve hayata dair yeni değerler ortaya katabilmek için herkesin iyi bir eğitime ihtiyacı vardır. Öğretme evrensel bir uğraştır. İnsan doğumundan ölümüne kadar sürekli öğrenme içerisindedir. Bilgi ve teknoloji çağını yaşadığımız bugünlerde bilgi toplumu olmanın en temel şartı, eğitimli insan gücüne sahip olmaktır. Gelişen dünya ve onun koşulları ile aynı zaman diliminde omuz omuza, ileriye doğru gitmek, sadece ve sadece eğitimle gerçekleşir. 'Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanmamıştır' sözünün sahibi olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sizlere verdiği değerin nedenli büyük olduğunun bilinci içinde, sizler yeni neslin yetiştiricisi ve geleceğimizin mimarısınız. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden Öğretmenlerimizi minnet ve rahmetle anarken, mesleklerin en onurlusunu seçen, hizmetlerin en kutsalını üstlenen, ülkemizin geleceğinde söz sahibi olacak nesilleri yetiştirme sorumluluğunu taşıyan siz değerli öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyor, tüm öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve üstün başarılar diliyor, sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum." - KARABÜK

Milletvekili, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

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