Milletvekili Uzer'den Regaip Kandili Mesajı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer
, Regaip Kandili
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Uzer, mesajında, bu gecenin umut, huzur ve müjde gecesi olduğunu belirterek, "Bu mübarek günlerde birlik ve beraberliğimizin daha da kuvvetlenmesi için elimizi, gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese, akraba ve dostlarımıza açmalı, sevgi ve kardeşlik ortamına vesile olmalıyız." ifadesini kullandı.
Dua ve ibadetlerin bu gecede önemli olduğunu vurgulayan Milletvekili Ahmet Uzer, şunları kaydetti:
"Regaip Kandili, kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe ederek geleceğimizi planlamamız için büyük bir fırsattır. Tüm hemşehrilerimizin, vatandaşlarımızın ve İslam aleminin Regaip Kandili'ni ve üç aylarını tebrik ediyor, milletçe birlik ve beraberlik içinde, daha nice kandillere kavuşmayı Allah'tan niyaz ediyorum."
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Kaynak: AA