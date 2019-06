Milletvekili Yağcı, Belediye Başkanı Şahin'i eleştirdi

Kaynak: İHA

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, 15 yılı aşkın süredir hem belediye başkanı hem de milletvekili olarak Bilecik halkına hizmet ettiğini anlatarak, "3 dönem Belediye Başkanı olarak görev yaptığımız tüm süreler ve icraatlarımız devletimizin ve milletimizin denetiminden geçti ve aklandı. Buna rağmen biz 15 yılımızın her zaman 15 saniyesine kadar hesabını hem hakkın hem de halkımızın huzurunda vermeye hazırız" dedi.AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı yaptığı açıklamada, "Bizim Hizmetlerimiz halkımız tarafından takdir edildi ki 3 dönem Belediye Başkanı olarak tercih edildik. 2004 önceki Bilecik'in durumu ile bugünkü Bilecik'in geldiği konum ve durumun takdirini yine sizlere bırakıyorum. 31 Mart 2019 yerel Seçimlerinde Bilecikli hemşehrilerimiz tercihlerini CHP'den yana kullanarak Semih Şahin beyi başkan olarak seçti. Demokrasiye inanan ve güvenen bir kişi ve parti olarak halkımızın verdiği karara saygı duyuyorum, duyuyoruz. Şehrimiz ve insanımız adına yapacağı hayırlı güzel işlerde başarılar diliyoruz. 15 yıl belediye başkanlığı yapmış, tüm hemşehrilerimize hizmet veren bir milletvekili olarak yeni seçilen belediye yönetimine bir zaman tanıyıp yaptığı ve yanlış gördüğümüz işleri dahi 6 ay gibi eleştirmeme gibi bir karar almıştım. Ancak mevcut yönetim Bilecik tarihi sanki kendileriyle başlamış gibi insani ve siyasi nezaket gereği bu zamana kadar görev yapan hiç bir belediye başkanına teşekkür dahi etmediği gibi maalesef yeni bir şey yeni projeler yapmak yerine, önceki dönemlerde yapılanları değiştirmek ve yok etmekle uğraştığını görüyorum. Ayrıca araya sıkıştırılmış cümleler ile güya ellerinde bizim dönemimize ait usulsüzlük yapılan dosyalar var da bunları açıklamıyorlarmış gibi imaj veriyorlar" dedi."15 yıl süreyle bu şehre hizmet eden insanları karalayan bu anlayışı kınıyorum"Yağcı, kente 15 yıl süreyle hizmet eden insanları karalayan bu anlayışı kınadığı belirterek "Bilecik'in bu zamana kadar istediği yere gelememesinin sebebinin bu tür kısır çekişmeler olduğunu bilen bir kardeşiniz olarak bu durumdan üzüntü duyuyorum. Ama sizlerin şunu da bilmenizi istiyorum, belediye başkanı olarak görev yaptığımız tüm süreler ve icraatlarımız devletimizin ve milletimizin denetiminden geçti ve aklandı. Buna rağmen biz 15 yılımızın her zaman 15 saniyesine kadar hesabını hem Hakkın hem de halkımızın huzurunda vermeye hazırız. Milletimiz adına daha bir çivi çakmadan 15 yıl süreyle bu şehre hizmet eden insanları karalayan bu anlayışı kınıyorum. Bu güzide şehri Bilecik hepimizin ortak değeridir. Buraya hizmet etmek kavga ile değil, birlik ve beraberlikle olur. Biz doğru ve güzel yapılacak her iş de yeni yönetimin yanında olacağımızı söyledik, bu düşüncemize devam ediyoruz. Yeter ki onlar değiştirmek, yok etmek ve dışlamanın dışında güzel işler yapsınlar. Bilecik olarak zaten istenilen oranda olmayan gücümüz ve potansiyelimizi böyle gereksiz çekişmeler ile harcamak en başta bizlerden hizmet bekleyen halkımıza saygısızlık ve haksızlıktır. Tarih boyunca işgal kuvvetleri hariç bir eseri yapan insanların ismi, iradesi ve o esere ilişkin yazılan hitabesi kendinden sonra gelenler tarafından saygı gösterilip korunurken yeni bir eser yapmak yerine önceki yapılanları değiştirip tahrip etmek yapanların emeğine ve onu takdir edip 3 dönem seçen Bilecik halkına saygısızlıktır. Ayrıca kendinden sonra gelecek olana da kendi yapacaklarını yok etme ve değiştirme imkanını hazırlamaktadır. Bu ise; hemşehrilerimizin hizmetine yöneltilecek kaynakları yok etmektir bu doğru bir yaklaşım değildir. Gelin hep birlikte olumsuzlukta değil şehrimize hizmet etmek de yarışalım, gelin yapılanları yok etmek değiştirmek de değil yeni daha güzel eserleri yapmakta yarışalım. Gelin kin ve nefrette değil sevgi hoşgörü ve birlik beraberlikte yarışalım. Gelin ortak değerimiz olan Bilecik'imizin daha gelişmiş bir şehir olması için yapılacak hizmetlerde buluşalım" ifadelerini kullandı. - BİLECİK