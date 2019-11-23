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Milletvekili Yavuz'dan '24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı'

AK Parti Aydın Milletvekili ve MKYK Üyesi Metin Yavuz '24 Kasım Öğretmenler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

23.11.2019 12:47 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:52Milletvekili Yavuz'dan '24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı'
AK Parti ve MKYK Üyesi Metin Yavuz '24 Kasım Öğretmenler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Toplumumuzda öğretmenlik mesleğinin çok seçkin ve özel bir önemi bulunduğunu kaydeden Milletvekili Yavuz, mesajında şu ifadeleri kullandı; "Bu öneme paralel olarak öğretmenlerimize hak ettikleri önemin ve değerin verilmesi gerekmektedir. Türk toplumunda, öğretmen hakkı, ana-baba hakkıyla bir tutulmuş ve kutsal sayılmıştır. Çünkü öğrencilerini geleceğe hazırlayan öğretmen, öğrencilerinin gözünde ana ve baba kadar değerlidir, kutsaldır.Geleceğimizin bizatihi kendisi olan çocuklarımızı en iyi şekilde ve çağdaş donanımlarla bezerken, en zor koşullarda dahi, ülkesine ve milletine olan bağlılık ve hizmet anlayışından kopmadan, erdemli, hoşgörü sahibi, demokratik, laik ve insani değerlere bağlı, sorgulayıcı ve araştırmayı ilke edinmiş bireyler olarak hayata hazırlamayı gerektirmektedir. Tabi ki, her nimetin bir külfeti vardır. Kaidesince bu durum öğretmenlerimize, çok özel ve büyük bir sorumluluk da yüklemektedir. Kıymetli öğretmenlerimizin, geçmişte olduğu gibi günümüzde de geleceğimizin mimarı olacak öğrencilerimizi yetiştirmeye devam edeceklerine olan inancımla; başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehit öğretmenlerimizi ve bugün aramızda bulunmayan tüm öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle anıyor, tüm öğretmenlerimizin "Öğretmenler Günü'nü, içtenlikle kutluyor, aile bireyleriyle birlikte, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum." - AYDIN

Milletvekili, AK Parti, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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