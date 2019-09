Milletvekili Yılmaz: "Başarı basamakları zorludur ama imkansız değildir"

AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılan AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, gençlerle bilgi ve tecrübelerini paylaştı.İl Gençlik Kolları Başkanı Cem Emre Çakan, başkanlığında düzenlenen yönetim kurulu toplantısı il binasında yapıldı. Toplantı öncesi gençlerle 'tecrübe paylaşımı' başlığı altında buluşan Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Türkiye'nin geleceğinin herkes gibi gençlerin de omuzlarında olduğunu, onlara her zaman büyük bir güven duyduklarını söyledi."Gençlerimizin öneminin farkındayız"AK Parti siyasetinde her bir gencin talep ve önerinin öncelikli olduğuna değinen Yılmaz, "Gençlerimizin öneminin farkındayız ve her zaman yanlarındayız. Onlar yarın hepimizin yerine gösterdikleri başarı ile gelecekler. Bizler de gençtik, zorlu bir hayat mücadelesinin ardından çeşitli kariyerler yaparak bu günlere kadar geldik. Zorluk çekmeden, çok çalışmadan, kendimizi geliştirmeden, işimizi severek gönülden yapmadan başarı basamaklarını atlamamız mümkün değil. Şunu da unutmamalıyız: Önce değerli bir varlık olduğumuzu bileceğiz, sonra Rabb'imizin bize bahşettiği insan olma özelliklerini inancımız, vatanımız, halkımız, ailemiz, kendimiz için en iyi şekilde kullanmamız, doğrularıyla yerine getirmemiz gerekli" dedi."Gençlerimize her zaman destek olduk""Halkımıza, vatanımıza en iyi hizmeti vermek istiyorsak zorluklara sıkıntılara da talip olmalıyız" diyen Yılmaz şunları söyledi: "Ülkeye en iyi hizmeti sunmak büyük sorumluluklar istemektedir. Dertlerle dertlenmek, mutluluklarla mutlu olmak, sorunları çözmek için çaba harcamak, önceden önlem almak gibi önemli hassasiyetleri başarı ile yerine getirmeliyiz. Yüreğimizi ortaya koymadan sevgi beslemeden, hedeflerimizi doğru çizgide ilerletmeden bunları başarmakta mümkün değil. Hayat tecrübesini kazanmış doğru kişilerle istişare noktası ise vazgeçilmez bir unsur. Konuşmalıyız, paylaşmalıyız doğruyu bulmaya odaklanmalıyız. Ayrıca, AK Parti bünyesinde hiç bir ayrım yapılmadan değer verilerek hayata hazırlanmaları en iyi yerlere gelmeleri için resmen bir seferberlik ilan edilmiştir. Eğitimlerinden, iş hayatlarına kadar her alanda onlara kolaylık sağlayacak bir el uzatılmıştır. Bugünün gençleri yarınımızın liderleri, bilim insanları, siyasetçisi, mühendisleri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor."Yılmaz, gençlere değer veren bir ülkenin ise kaybetmesinin mümkün olmadığını sözlerine ekledi. - SAMSUN